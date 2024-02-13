رفض أو قبول منح التأشيرة للطلبة الجزائريين.. القنصل العام يوضح !

أكد القنصل العام لفرنسا في الجزائر، برونو كلير، أن مصالحه منحت أكثر من 10 آلاف تأشيرة هذه السنة للطلبة الجزائريين.

وأوضح برونو، أن القنصلية الفرنسية تقوم بدراسة كل ملف طلب تأشيرة بشكل دقيق جدا. مشيرا إلى وجود استشارة بيداغوجية حول مشروع الطالب الدراسي، الذي كان موضوع دراسة من طرف المصالح القنصلية.

وأضاف قنصل فرنسا العام، أن يجب على الطالب وضع جميع فرص النجاح إلى جانبه. على غرار التكوين الدراسي والجامعي المتحصل عليه في الجزائر وكذا الموارد المالية والمادية التي يستخدمها للنجاح في مشروعه عند الوصول إلى فرنسا. مؤكدا “ليس في صالح أي أحد أن يفشل الطالب عند وصوله إلى فرنسا”.