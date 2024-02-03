رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور على الموانئ المغربية

أكدت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول”.

وحسب بيان الجمعية وقعه مفوضها العام نقلا عن وأج تنهي إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول.

وجاء في البيان أنه “على إثر الإدعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الاعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.