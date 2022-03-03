رفض الإفراج عن خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة 

رفض قاضي بمحكمة بسيدي امحمد الإفراج عن خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة،مع تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 17 مارس الجاري. وذلك بعد أن تمت متابعتها رفقة متهمين آخرين في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009. والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007. كما جاء سبب التأجيل بطلب من القاضي.

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في حين، التمست هيئة دفاعها من المحكمة بالإفراج عنها كونها تمكنت في الحبس المؤقت منذ 28 شهرا. كما أضافت هيئة الدفاع أن موكلتها لا علاقة لها بالصفقات المبرمة ولا بقانون الصرف وأنها كانت تنفذ فعاليات ذات طابع سياسي ودبلوماسي.

في حين، تتابع خليدة تومي رفقة “ب.عبد الحميد” رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والأمر بالصرف. والمدير السابق لثقافة تلمسان بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .

كما أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة. ومتهمين آخرين إلى تاريخ 3 مارس المقبل بعدما تمت متابعتها في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لـ2009. و”المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 . كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

كما مثل في ديسمبر الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد رئيس ديوان خليدة تومي و المحافظ المكلف بالمهرجانات المدعو بن بليدية عبد الحميد.

وهذا من أجل استكمال التحقيق معه في الموضوع في ملف الفساد الذي طال المهرجان الافريقي لسنة 2009.

و حسب المصادر فإن المتهم كان الآمر بالصرف بوزارة الثقافة، حيث تم حلبه من طرف عناصر الدرك الوطني.