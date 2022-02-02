رفض الإفراج عن ريفكا ونوميديا لزول و9 متهمين آخرين

أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أمر قاضي التحقيق في قضية النصب على الطلبة الجامعيين. حيث رفضت الإفراج عن المتهمين 11 المتواجد بينهم مؤثرين على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يتقدمهم المتهم “ب.فاروق” المعروف باسم” ريفكا” و” نوميديا لزول” و” ستانلي ” .

وكانت هيئة دفاع المتهمين الموقوفين، قد استأنفت أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.كما والتمست خلال الجلسة العلنية الغاء الأمر المستأنف والتصدي من جديد بالافراج عن المتهمين. واحتياطيا وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية.

والجدير بالذكر ان القضية، يتواجد فيها 11 متهما رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، كما تم وضع 3 متهمين تحت الرقابة القضائية. ويتعلق الامر بالفتاة القاصر المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “إيناس عبدلي”، وكذا كل من “ب.محمد امين “،”ت.نسيم”.

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المتهمون يواجهون تهم ثقيلة

كما يواجه المتهمون 14، تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، على غرار باقي المتهمين الذين يتابعون بتهم ثقيلة ذات طابع جنائي، تتعلق بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني، في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية، جناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور.

وتسببت قضية النصب التي تعرض لها طلبة جامعيين ضجة كبيرة وخاصة لدى الرأي العام،بعد تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي. من طرف عشرات الضحايا، بعد اكتشافهم بوقوعهم في مكيدة صاحب الشركة الوهمية futur GATE المدعو “أسامة”، الذي استعان بمؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي. وهذا للترويج لشركته لاستقطاب أكبر عدد من الضحايا من فئة المتمدرسين، الراغبين بإكمال دراستهم بالخارج.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء “فكير مراد” قد كشف عن وقائع خطيرة اكتست طابعا إجراميا. في أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح الأمن بالعاصمة، أين أكد أن المتهمين كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة بتهريب البشر. والاتجار بهم، وعليه تم الإيقاع بما يقارب 80 شخصا في مصيدة الشركة الوهمية.

في حين كشف وكيل الجمهورية أن التحريات في ذات القضية قادت أن بعض المتهمين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية. مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر، مستغلين فئة الطلبة الجامعيين. كما استعانوا داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.

إلى ذلك مكنت التحريات من تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن. كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج، ويذكر منها : Word staudycenter wscalert، nista caramel.