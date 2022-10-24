رفض الإفراج عن سيدي السعيد وتأجيل المحاكمة

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد إلى تاريخ 31 أكتوبر الجاري قضية فساد. توبع فيها عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين رفقة نجليه جميل وحنفي. وعدد من المتهمين و التي تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون.

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع ،كما تغيب سيدي السعيد اليوم عن جلسة المحاكمة. نظرا لحالته الصحية كونه متواجد بالمؤسسة الصحية المتواجدة داخل السجن.

كما رفض قاضي الجلسة الإفراج عنه وإبنه جميل، ورفضت النيابة أيضا طلب الافراج بحجة انه يتلقى كل الرعاية الصحية بالعيادة المتواجدة داخل المؤسسة العقابية. ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

و للتذكير قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بتاريخ 12 ماي الماضي كان قد امر بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما قرر وضع نجله الآخر حنفي سيدي السعيد، تحت إجراء الرقابة القضائية، رفقة متهمين آخرين .