رفض الإفراج عن عبد المالك صحراوي وتأجيل جلسة محاكمته بسبب حالته الصحية

أجلت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 11 أكتوبر المقبل. ملف قضية جديدة متابع بها رجل الأعمال الموقوف عبد المالك صحراوي، رفقة متهمين آخرين. ومن بينهم عدد من أفراد عائلته متهمين غير موقوفين “ع.م.ر.م”. والمتابعين في ملف فساد جديد يتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع و القاضي نظرا للحالة الصحية المتدهورة لعبد المالك صحراوي بسبب مرضه والذي قام مؤخرا باجراء عملية جراحية على مستوى الرأس بمستشفى مصطفى باشا. هذا وقد تم احضاره اليوم الى محكمة سيدي امحمد، برفقة عناصر الدرك الوطني، كما تم رفض الافراج عنه بعد طلب قدمته هيئة دفاعه للقاضي.

ووجهت للمتهمين، تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و الجدير بالذكر سبق و أن ادين عبد المالك صحراوي بعقوبات سالبة للحرية.