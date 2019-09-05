رفض الإفراج عن 4 موقوفين بسبب الراية الأمازيغية

رفض قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، الإفراج عن أربعة موقوفين في مسيرات الحراك الشعبي.

والموقوفون الأربعة جرى اعتقالهم قبل أكثر من شهر، ليتم اتهامهم بالمساس بالوحدة الوطنية، على خلفية قيامهم بحمل الراية الأمازيغية خلال المسيرات.

وحاول محامو المتهمون الأربعة إقناع قاضي التحقيق بالإفراج عن موكليهم، غير أن الأخير رفض الطلب، والاستمرار في التحقيق معهم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها سماع أقوال المتهمين الأربعة، منذ تاريخ توقيفهم.

والمتهمون الأربعة هم المناضلة في حزب الأرسيدي وعضوة المجلس الولائي بتيزي وزو “سميرة. م”، إلى جانب كل من “امقران. ش”، و”مصطفى حسين. ع” و”الهادي. ك”.

وقد شهد مبنى محكمة سيدي امحمد منذ الساعات الأولى لنهار اليوم تطويقا أمنيا، فيما تجمهر عشرات المتضامنين مع الموقوفين الأربعة للمطالبة بإطلاق سراح من اعتبروهم “موقوفي الرأي”.