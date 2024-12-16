رفض الافراج عن زطشي

رفضت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الإفراج عن خير الدين زطشي الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”. مع تأييد امر الإيداع الذي صدر من طرف قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عن قضية فساد تتعلق بمتابعته بإبرام عقود مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير،مع تبديد اموال عمومية ، من خلال تضخيم الفواتير.

وجاء هذا القرار بعد أن إستأنفت هيئة دفاعه القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بتاريخ 27 نوفمبر الفارط بعدما مثل خير الدين زطشي للتحقيق بموجب إستدعاء مباشر في قضية الحال التي توبع فيها رفقة عدد من مسؤولين سابقين في المكتب الفيدرالي السابق لـ “الفاف” بتهم تعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

ومن بين التهم الموجهة له حسب مصادر النهار جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، التبديد العمدي لأموال عمومية. إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وحسب ماجرى في التحقيق أن زطشي أبرم عقدا باسم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” مع وكالة سياحية تونسية وهي متهمة في ملف الحال. من خلال قيام هذه الأخيرة بجميع الإجراءات المتعلقة بتكاليف الفندقة. والإيواء والإطعام إلى جانب التذاكر، دون اللجوء إلى ما يعرف بـ”المنافسة”.