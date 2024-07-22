رفض تأشيرة شنغن.. هكذا يتم إعادة التقدم بطلب للحصول عليها

سواء كنت تخطط لزيارة عائلتك وأصدقائك أو مشاهدة المعالم السياحية أو فرص العمل. فإن رفض تأشيرة شنغن الخاصة بك يعد أمرًا مزعجًا.

عندما يتم رفض تأشيرة شنغن الخاصة بك، هناك شيئين يمكنك القيام بهما، الاستئناف أو إعادة تقديم الطلب.

من خلال الاستئناف، فإنك تطلب مراجعة طلبك مرة أخرى، بينما من خلال إعادة التقديم، فإنك تبدأ عملية تقديم الطلب من البداية.

الاستئناف:

-إذا لم تكن في عجلة من أمرك لزيارة دولة شنغن. الاستئناف هو إجراء طويل.

-إذا كنت لا ترغب في إنفاق المزيد من المال على طلب تأشيرة شنغن. الاستئناف هو خيار منخفض التكلفة.

إعادة التقديم.. الخيار الصحيح

-إذا كانت زيارتك ذات طبيعة عاجلة أكثر. من خلال إعادة التقديم، يمكنك الحصول على تأشيرة شنغن بشكل أسرع من الاستئناف عليها.

-إذا كنت على استعداد لإنفاق المزيد من المال، فإن إعادة التقديم تعني بدء عملية التقديم من جديد. بما في ذلك دفع رسوم الخدمة.

-تأكد من إكمال طلبك وجمع جميع المستندات المطلوبة

-أهم شيء عند التقديم أو إعادة التقديم للحصول على تأشيرة شنغن هو تقديم جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل ما يلي:

-استمارة طلب التأشيرة مكتملة وموقعة.

-صورتان للمتقدمين؛ تؤخذ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من التقدم بطلب للحصول على التأشيرة.

-جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تاريخ مغادرة منطقة الشنغن.

-مسارات الرحلة، بما في ذلك تواريخ السفر مثل تواريخ الدخول والخروج من منطقة شنغن، وأرقام الرحلات.

-إثبات التأمين الصحي للسفر المدفوع، والوفاء بمتطلبات تأمين تأشيرة شنغن التي حددتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي/شنغن.

-المستندات المتعلقة بالسكن، والتي تكشف عن المكان الذي ستقيم فيه أثناء إقامتك في إحدى دول شنغن. يمكن أن يكون هذا إما حجز فندق أو خطاب دعوة من أحد أفراد العائلة أو صديق.

-كشف حساب بنكي يثبت أن لديك أموالاً كافية لتغطية نفقاتك أثناء إقامتك. أو خطاب رعاية من الشخص الذي سيقوم بتمويلك أثناء رحلتك. من المقبول أيضًا الجمع بين البيانات المصرفية والرعاية.

-دليل على رسوم التأشيرة المدفوعة بقيمة 90 يورو. تختلف الرسوم حسب عمر مقدم الطلب ونوع التأشيرة المقدمة والحالة الوظيفية.

-تأكد من مراجعة المتطلبات المحددة للسفارة أو القنصلية لمعرفة أي مستندات إضافية قد تكون مطلوبة بناءً على ظروفك.

إعادة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن بعد الرفض

-اختر البلد المناسب لإعادة التقديم

-إذا لم تتغير خطط سفرك، فمن الأفضل إعادة التقديم في نفس البلد كما فعلت في الطلب السابق. بهذه الطريقة، ستعرف مكان معالجة أي مخاوف تتعلق بطلبك.

-ومع ذلك، إذا كنت تخطط لدخول بلد آخر، فإن الخيار الأفضل هو كتابة وجهتك الحقيقية.

-يجب أن يحتوي طلبك على المعلومات الصحيحة، حيث يتم فحص حالتك بشكل أكثر دقة.