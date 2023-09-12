رفض طعون المرشحين لرئاسة الفاف إيغيل مزيان و عبد الكريم مدوار

أعلنت لجنة الطعون لانتخابات رئاسة الإتحاد الجزائري لكرة القدم. اليوم الثلاثاء. عن رفض طعون المرشحان مزيان إيغيل وعبد الكريم مدوار.

وحسب ماورد في بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فإن لجنة الطعون الخاصة برئاسيات الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عقدت إجتمعاع أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، وبعد دراسة ملفات الطعون من المرشحين بعناية، قررت الهيئة ما يلي:

رفض طعن المرشح مزيان إيغيل لعدم أهلية التفويض، بالإضافة لصدور عقوبة تأديبية بحقه، حسب المادة 24 من قانون FIFA التأديبي لعام 2023.

وأوضح ذات البيان، أن مزيان إيغيل لايحق له الترشح لرئاسيات الفاف بسبب عدم أهلية التفويض، ولا لا يمكن علي فرقاني أن يطالب بمنصب عضو المكتب الفيدرالي في قائمة إيغيل لتأخره في إيداع وثائقه .

كما تم رفض المترشح عبد الكريم مدوار، لعدم حيازته لشهادة جامعية، بالإضافة لصدور عقوبة تأديبية حسب المادة 24 من قانون FIFA التأديبي لعام 2023.