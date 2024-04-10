رفض طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة فرنسا حتى هذا التاريخ

قال مركز VFS العالمي لفرنسا في الجزائر العاصمة. إنه لن يتمكن من قبول طلبات التأشيرة دون مواعيد مسبقة حتى منتصف أفريل.

وقال ذات المصدر “نبلغ عملائنا الكرام أنه نظرًا لصيانة نظام تأشيرات فرنسا. حيث لن يتمكن مركز طلبات التأشيرة لفرنسا من تلقي طلبات التأشيرة بدون مواعيد.

وبحسب البيان، فإنه بمجرد الانتهاء من صيانة نظام التأشيرات الفرنسية. سيستأنف المركز قبول طلبات التأشيرة دون مواعيد أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة VFS Global إنه لن يتم إعفاء أي شخص، مشددة على أن أزواج المواطنين الفرنسيين. وكذلك المتقدمين لتجديد تصاريح إقامتهم، سيتعين عليهم أيضًا الانتظار حتى 15 أفريل.

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم موعد للحصول على تأشيرة أو تصريح إقامة يوم 15 أفريل. بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، اقترحت شركة VFS Global عليهم التوجه إلى المركز في الصباح لتجنب أي إزعاج.

وأضافت “إذا كان موعدك محددًا في 15 أفريل 2024، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا. فنرجو منك الحضور إلى المركز في الصباح لتجنب أي إزعاج.

وأكد أنه خلال هذه الفترة سيعمل مركز الاتصال واستلام الجوازات بشكل طبيعي. وهذا يعني أن أولئك الذين تقدموا بالفعل سيكونون قادرين على استلام جوازات سفرهم. بمجرد أن يصبحوا جاهزين دون الحاجة إلى الانتظار حتى 15 أفريل.