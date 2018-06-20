رفض طلب الإفراج المؤقت للمتهمين في قضية 7 قناطير كوكايين

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر اليوم طلبات الافراج المؤقت التي رفعها المحامون لفائدة ستة موقوفين متابعين في قضية ال701 كلغ كوكايين.

ويأتي على رأس الاشخاص الموقوفين المتابعين بجناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود وكذا تبييض الأموال.

المتهم الرئيسي في القضية “ك. شيخي” صاحب اللحوم المستوردة التي شحنت في السفينة القادمة من البرازيل ووجدت بداخلها كمية الكوكايين.

غرفة الاتهام قررت الأربعاء تأييد أوامر الايداع الصادرة عن قاضي تحقيق لمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان الفارط.

ويمكن لمدة الحبس الاحتياطي في مجال الجنايات التي يجرى خلالها التحقيق القضائي ان تصل إلى مدة أقصاها 36 شهرا.

وكان المحامون قاموا باستئناف أوامر الايداع بالحبس أمام غرفة الإتهام الصادرة بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 8 جوان في حق المتورطين.

وذلك بهدف تمكينهم من انتظار يوم المحاكمة وهم في حالة الافراج، غير أن قضاة غرفة الاتهام رفضوا هذا الطلب.

وكان الدفاع المؤسس في القضية قد قدم مرافعاته طيلة صبيحة اليوم الأربعاء.

مؤكدا أن الموقوفين يملكون كافة الضمانات للتقدم أمام العدالة في أي وقت.

غير أن غرفة الاتهام وبعد طرح القضية للمداولة خلال نفس اليوم قررت مساء رفض طلبات الافراج بالنظر الى خطورة الوقائع المتابع بها المشتبه فيهم.