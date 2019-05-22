رفض طلب الإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الطلب المتعلق بالإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد.

وكانت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد قد قدمت اليوم طلبا إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة.

ويتعلق الطلب باستئناف أمر إيداع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسجن الحراش ومن بين هيئة دفاعه مشري بشير و الاستاذ بل واضح محمد ارزقي.

وحسب تصريحات هذا الأخير فإن موكله الجنرال المتقاعد حسين بن حديد هو موقوف بتهمة اضعاف روح معنويات الجيش من خلال تصريحات أدلى بها إلى مؤسسات إعلامية.

أين صرح احد من هيئة دفاعه الاستاذ بل واضح محمد رزقي بأن موكله متابع بتهم لا تنطبق على الواقع في حد ذاتها.

لكون الجنرال المتقاعد حسين بن حديد ضابط سامي و له عدة مناصب، كما أنه قدم حلول وبعض الاقتراحات للتصدي للأزمة.

ومن خلال الاقتراحات وجهها لكافة المسؤولين و حتى المؤسسة العسكرية لإخراج البلاد من الأزمة دون غير ذلك كما أن كلامه يؤيد مسعى الجيش فيما يخص جميع الحلول التي يراها مناسبة.