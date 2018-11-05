رفض ملفات تقاعد موظفي التربية بعد 29 نوفمبر

الوزارة استثنت المنتمين إلى الرتب البيداغوجية ورتب إدارة المؤسسات التعليمية

حدّدت وزارة التربية الوطنية تاريخ 29 نوفمبر الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات التقاعد، حيث لن يقبل أي ملف بعد هذا التاريخ باستثناء الموظفين المنتمين إلى الرتب البيداغوجية ورتب إدارة المؤسسات التعليمية الذين أودعوا طلباتهم، حيث يكون تاريخ التقاعد عند نهاية السنة الدراسية.

وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديرياتها تتضمن شروط الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2018-2019، والتي تم تكييفها تطبيقا للقانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم لقانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن هذه العملية تعني كل عمال قطاع التربية الذين تتوفر فيهم عدد من الشروط، فبالنسبة للموظفين الذين بلغوا 60 سنة يعني القانون كل مستخدمي قطاع التربية الذين بلغوا 60 سنة على الأقل.

فيما تكون إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن 55 كاملة، إلى جانب شرط قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل، ويقبل ملف التقاعد بالنسبة للمرأة البالغة من العمر 52 سنة إذا كان لديها 3 أبناء على الأقل وبالغين 9 سنوات فما فوق.

فضلا على أن للموظف أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد في حدود 5 سنوات ولا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد.

وعلى الموظف الراغب في التقاعد تقديم طلب الإحالة على التقاعد لدى مدير المؤسسة الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، على أن يكون موقعا من طرف المدير ومصادقا عليه.

أما بالنسبة للموظفين الذين يمكن منحهم معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري، فتتوقف على استيفاء شرطين، أولهم إتمام مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، والثاني أن يبلغ أو يتجاوز سن 59 سنة على الأقل في سنة 2018، استثناء كمرحلة انتقائية، وبالتالي، فإن استفادة الموظف من معاش التقاعد يكون بطلب منه دون سواه.