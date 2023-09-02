رفض نقل تربص الخضر لمدينة طبرقة التونسية

كشفت مصادر النهار أونلاين، اليوم السبت، عن رفض وزارة الشباب والرياضة نقل تربص المنتخب الوطني شهر سبتمبر الجاري لمدينة طبرقة التونسية.

وأوضحت ذات المصادر، أن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم تدرس إمكانية إجراء التربص إما في ولاية عنابة أو قسنطينة، تحضيرا لمواجهتي تنزانيا والسنغال.

وللإشارة، سبق وأن أعلنت الفاف، أمس الجمعة، عبر موقعها الرسمي عن نقل تربص سبتمبر الجاري الذي سينطلق من 4 إلى غاية 12 سبتمبر لمدينة طبرقة التونسية، بسبب أشغال التهيئة التي يعرفها مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.