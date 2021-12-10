رفض طلبات الفيزا نحو فرنسا لـ 95% من الجزائريين

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن رفض مانسبته 95% من الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي. في حين تم قبول عدد قليل من الطلبات لا تتجاوز 5% على أقصى تقدير وهذا فيي الفترة الأخيرة.

ودعت المنظمة في منشور لها عبر حسابها على الفيسبوك الراغبين في تقديم ملفت الحصول على الفيزا نحو فرنسا تأجيل دفع الطلبات بسب رفض أغلبية الملفات من القنصلية. ونصحت المنظمة الراغبين في دفع طابات الفيزا قائلة: “لا ننصحكم بتقديم حاليا طلبات تأشيرة شنڨن من مصالح القنصليات الفرنسية.”

وأوضحت المنظمة ان المعطيات التي بحوزتنا من وكالات سياحية تشير الى رفض غالبية الطلبات ( الموافقة لا تتجاوز 5% على أقصى تقدير ) حتى بالنسبة لتجديد التأشيرة في غالبها.

كما اكدت منظمة حماية المستهلك أن تكلفة الإجراء مقدرة بحوالي 20.000 دج وهي غير قابلة للتعويض.

وإختتمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك منشورها بأن حق الرد والتوضيح مضمون.

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السفارة الأمريكية بالجزائر توظف معالج طلبات التأشيرة بهذا الراتب

نشرت السفارة الأمريكية بالجزائر عبر سابها على الفيسبوك عن فتح باب التوظيف لدى سفارتها المتواجدة بالعاصمة. كما أوضحت السفارة ببيانها انها تبحث توظيف عن مساعد بالقسم القنصلي مسؤولاً عن معالجة جميع فئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين.

وعلى الراغبين –تقول السفارة الأمريكية- في الحصول على هذا المنصب يجب ان تتوفر لديهم خبرة عمل سابقة لمدة عامين في الإدارة. مستوى 4 في كل من العربية والإنجليزية والفرنسية.

كما جاء في الشروط، عامين على الأقل من الدراسات الجامعية، ويجب عليهم تحميل شهادة أوكشف النقاط كدليل على ذلك. وجاء في بيان السفارة الأمريكية “راكم حابّين تسّمعو “كاش فيزا” صباح وعشية ؟ تستمر سلسلة التوظيف في سفارة الولايات المتحدة”. و”هذه المرة نبحث عن مساعد في القسم القنصلي”.

ويجب على الراغب في الوظيفة، -حسب السفارة الأمريكية خبرة عمل سابقة لمدة عامين في الإدارة. ومستوى 4 في كل من العربية والإنجليزية والفرنسية. وسيكون الموظف مسؤولاً عن معالجة جميع فئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين.

كما طلبت السفارة الأمريكية، أيضا عامين على الأقل من الدراسات الجامعية. يجب عليك تحميل شهادة أوكشف النقاط كدليل على ذلك. في حين يبلغ الراتب السنوي 2.222.662 دينار جزائري.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول إلى الصفحة عبر هذا الرابط:

https://dz.usembassy.gov/embassy/jobs/

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