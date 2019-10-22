رفع أجرة أعوان الحماية الموسميين العاملين في الشواطئ الصيف المقبل”

أكد، أمس برتيمة عبد الوهاب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية من عنابة، بأنه يتم حاليا التفكير في رفع أجرة المستخدميين الموسميين.

للحماية المدنية العاملين على مستوى الشواطئ بمختلف الولايات الساحلية، من خلال التنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية.

كإجراء تحفيزي لتوظيف أكبر عدد مستقبلا من هؤلاء الشباب الذين يتم توزيعهم عبر الشواطئ المسموحة بالسباحة.

وكشف أيضا برتيمة عبد الوهاب، عن إجراء ما يفوق 42604 استبيان إلكتروني خلال الأربعة الأشهر الماضية.

بإشراف 591 عون مختص في مجال الإلكترونيات، وقد شارك في هذا الاستبيان الآلاف من المواطنين بمختلف الولايات الساحلية.

والذين قدموا آرائهم حول الخدمات العمومية المقدمة بالشواطئ، وتقييمهم للفضاءات المفتوحة للمواطنين، مع إبداء آرائهم.

وتطلعاتهم ومطالبهم التي سيتم دراستها لتجسيدها خلال الموسم الصيفي المقبل.

مؤكدا بأنه سيكون إلزاميا على كامل البلديات الساحلية إجراء مثل هذه الاستبيانات في مختلف المشاريع.

باستغلال لوحات رقمية إلكترونية بمشاركة أكبر عدد من المواطنين، ومن المرتقب أن يتم توظيف شباب جامعيين بمختلف الولايات للإشراف على هذه العملية.

وقد احتضنت، أمس، ولاية عنابة فعاليات اللقاء الجهوي الأول لتقييم موسم الاصطياف المنصرم، والتحضير للموسم الصيفي المقبل.

بمشاركة سبع ولايات ساحلية على غرار عنابة، الطارف، سكيكدة، بجابة، تيزي وزو وبومرداس.

وبحضور ممثلين عن القطاعات المعنية والمديرين التنفيذيين للسياحة بهذه الولاية، حيث قدموا عروضا مفصلة عن النشاطات.

والبرنامج الذي تم تجسيدها في الموسم الصيفي المنصرم، مع التركيز على جانب النظافة والصحة العمومية في الشواطئ.

واستغلال الطاقات الشمسية واستعمال الطاقات المتجددة، وأيضا موضوع الترفيه والتسلية .

من خلال النشاطات الثقافية بالولايات الساحلية وملف الحظائر ومواقف السيارات وحراس الشواطئ.