رفع أجر الممارسين الأخصائيين العاملين بالجنوب إلى مرتين ونصف.. وإعفاءهم من الرسوم

قررت الحكومة رفع أجر الممارسين الأخصائيين العاملين في الجنوب الى مرتين ونصف.

كما سيتم فتح 198 منصب مالي للأطباء العامين الشباب، الذين لا تتعدي اعمارهم 40 سنة، وإقرار منح جديدة للأخصائيين في الجنوب.

وقررت الحكومة إعفاء الرسوم للصيادلة والاطباء الخواص الذين يزاولون نشاطهم في الهضاب والجنوب.

وكشف وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، عن جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب.

ومن جملة الإجراءات، إنشاء لجنه وزاريه مشتركه برئاسة وزير الصحة.

وستقوم اللجنة، برفع التجميد على مشاريع الصحة في الجنوب والهضاب، حيث تم تسجيل 25 مشروع، قدرت بـ 20 مليار دينار.

كما ستعمل اللجنة على إنشاء مشاريع جديدة، مقدرة بـ 19 مليار دينار، وفتح تخصصات جديدة، و فتح ملحقات للصيدلية المركزية.

وستقوم اللجنة بإنشاء ملحق لمعهد باستور، تخصص سموم العقارب، واتفاقيات توأمه بين المستشفيات العسكرية والمدنية، مع تعزيز الفريق الطبي بالكوبيين.

وقال دحمون إن الجيش لم يتخلى عن مهامه التي استمدها من جيش التحرير، حيث لم يبخل على دعم قطاع الصحة.

كما جدد وزير تالداخلية التأكيد على وقوف المؤسسة العسكرية الى جانب الشعب.