رفع أزيد من 183 طن من النفايات عبر شواطئ العاصمة في 10 أيام

تمكنت المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر من رفع أزيد من 183 طن من النفايات عبر 55 شاطئا مرخصا بالعاصمة.

وحسب بيان لولاية الجزائر، فإن عملية رفع النفايات تمت منذ بداية الفتح التدريجي للشواطئ يوم 15 أوت الجاري، مضيفا أن مصالح المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر سجلت في الفترة الممتدة ما بين 15 أوت إلى غاية 24 أوت الجاري رفع 183.13 طن من مختلف النفايات (المنزلية ،الصلبة و البحرية).

وأشار البيان، إلى أن المقاطعة الإدارية لزرالدة أحصت أكبر كمية نفايات تم رفعها عبر الشواطئ المسموحة للسباحة بها وتقدر بـ52.21 طن تليها مقاطعة الدار البيضاء بـ 48.14 طن ثم تسجيل رفع ما يقدر ب 43.37 طن من النفايات على مستوى المقاطعة الإدارية الرويبة .

من جهة أخرى ذكر المصدر تسجيل ذات المؤسسة الولائية رفع 17.83 طن على مستوى المقاطعة الإدارية باب الوادي وكذا 14.26 طن بشواطئ مقاطعة الشراقة ، مقابل 7.32 طن من النفايات بمقاطعة حسين داي.

وحسب البيان فقد أطلقت المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر (HUPE) ، برنامجا عمليا مكثفا على مستوى شواطئ 17 بلدية ساحلية بالعاصمة يهدف إلى تحسين بيئة الشواطئ للمصطافين من خلال عمليات التنظيف اليومية وجمع النفايات المختلفة سواء النفايات البحرية، الصلبة و المنزلية والمتكونة من مختلف الأطعمة والمطاط والبلاستيك ،الزجاج وبقايا الخشب وغيرها من المواد، حيث يتم يوميا جمع ما بين 8 و 10 طن من النفايات المتنوعة عبر 55 شاطئا مرخصا.