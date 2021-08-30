قرر الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان اليوم تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما عبر 40 ولاية بداية من اليوم . القرار يكون ساري المفعول بداية من اليوم الإثنين. وسطبق وسيتم تطبيق الحجر بداية من الساعة العاشرة ليلا 22:00 إلى غاية السادسة06:00 من صباح اليوم الـموالي.

حسب بيان مصالح الوزارة الاولى فيما يخص حركة الاشخاص وتنقلاتهم تقرر رفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والقطارات خلال العطلة الأسبوعية. وذلك عبر الولايات الممعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي.

والولايات المعنية بالحجر هي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل. كما مس ولاية سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس. بالإضافة إلى الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، غرداية، عين تموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

هذا وإستثنى القرار الولايات الـ 18 الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، الـمدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون. بالإضافة إلى برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، الـمغير والـمنيعة.

ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية. لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا الإجراء عملا بتعليمات رئيس الجمهورية وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا . وكذا والسلطة الصحية.