رفع إجراء غلق أسواق بيع السيارات المستعملة وقاعات الرياضات

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، عن رفع إجراء غلق أسواق السيارات المستعملة والقاعات الرياضية والمتعددة الرياضات. كما مسّ إجراء رفع الغلق دور الشباب والمراكز الثقافية والمكتبات.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن السلطات المعنية مددت إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها. ودعت الحكومة المواطنين إلى اليقظة أمام خطر انتعاش العدوى بوباء كورونا، الذي لا يزال قائما.

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