رفع إنتاج الحليب إلى 920 ألف لتر يوميا عبر سبع ملبنات بالعاصمة خلال رمضان

شكلت التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، عبر مختلف القطاعات بولاية الجزائر العاصمة، محور اجتماع عمل نظم على مستوى الولاية. وخصص لعرض التدابير المتخذة لضمان توفير المواد الأساسية وتحسين الخدمات خلال الشهر الفضيل.

وخلال الاجتماع، قدم مدراء القطاعات وممثلو المؤسسات الخدماتية عروضا مفصلة حول الاستعدادات المسطرة. حيث كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الوهاب حرقاس، عن برمجة 18 سوقا جواريا عبر 14 مقاطعة إدارية، تم إلى غاية الآن فتح ثمانية منها. بكل من بئر توتة، عين البنيان، بئر مراد رايس. بالإضافة كذلك إلى حسين داي، باب الوادي، براقي، الدار البيضاء وبرج الكيفان.

وفيما يتعلق بالتموين، أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، مهدي ميساوي، توفر مخزونات كافية من البطاطا والثوم والبصل، سيتم ضخها في السوق خصيصًا خلال شهر رمضان. بالإضافة كذلك إلى توفير نحو 50 ألف طن من اللحوم الحمراء و30 ألف طن من اللحوم البيضاء، أغلبها منتج محليًا. كما أشار إلى رفع إنتاج الحليب من 700 ألف لتر يوميًا إلى 920 ألف لتر، عبر سبع ملبنات.

وبخصوص التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أوضح مدير الموارد المائية، رمضان قرباج، أن إنتاج المياه سيرتفع خلال رمضان إلى 950 ألف متر مكعب يوميًا، من مختلف المصادر. ما سيساهم في تحسين التوزيع، حيث يستفيد 70 بالمائة من سكان العاصمة من التزويد اليومي. مقابل 30 بالمائة بنظام يوم بيومين.

كما استعرض مدير الشؤون الدينية والأوقاف، كمال بلعسل، التحضيرات المنجزة. مشيرًا إلى تهيئة 472 مسجدًا من أصل 786 مسجدًا لاحتضان صلاة التراويح. مع منح ترخيص لـ71 مصلى في الأحياء الحضرية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، قدمت مؤسستا “نت كوم” و”إكسترا نت” مخططهما الخاص بشهر رمضان. والذي يشمل تسخير أكثر من 11 ألف عون و890 شاحنة. لضمان نظافة بلديات العاصمة واحترام المعايير البيئية.

