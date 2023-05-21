رفع الأثقال.. الجزائر تظفر بالمركز الثالث للبطولة الإفريقية 2023

أنهى المنتخب الوطني لرفع الأثقال، مشاركته في البطولة الإفريقية 2023 (أكابر إناث وذكور)، التي جرت بتونس، في المركز الثالث.

وحصد المكنتخب الوطني لرفع الأثقال، هذا المركز، ضمن البطولة الإفريقية، بعد حصده 29 ميدالية من المعادن الثلاثة.

كمت توزعت ميداليات المنتخب الوطني في هذه المنافسة، على 12 ميديالية ذهبية، 12 فضية، بالإضافة لخمسة ميداليات برونزية.

يذكر أن الجزائر شاركت في هذه البطولة الإفريقية، التي جرت في تونس، بـ14 رباعا، 9 ذكور، 5 صنف إناث.