قناة النهار رفع الأثقال : نادية كاتبي تفشل في تحقيق ميدالية في إختصاص النثر بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جويلية 2022 - 12:14 شارك غرِّد أرسل 9 0 رفع الأثقال : نادية كاتبي تفشل في تحقيق ميدالية في إختصاص النثر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1Deoa اقرأ أيضا "محمد لمين مناع: "هكذا بدأت مشروع بيع اكسسوارات الهواتف بـ7 ملاين فقط قناة النهار 15 جوان الرئيس تبون في زيارة إلى وهران لتدشين عدد من المرافق الرياضية الوطني 23 جوان ورقلة : إنطلاق أول دفعة من الحجاج نحو البقاع المقدسة قناة النهار 18 جوان المركز الدولي للصحافة بفندق الميريديان بوهران جاهز للعرس المتوسطي قناة النهار 21 جوان وزير التربية يرد على صحفي: حاجة ما تبدلت منذ 2017..درنا مراكز تجميع قريبة هادا ماكان قناة النهار 12 جوان وزير التربية: لا قطع للأنترنت.. مصداقية شهادة البكالوريا محفوظة ومضمونة الوطني 12 جوان الملاكم "أسامة مرجان" يفوز على البوسني رحيمتش قناة النهار 29 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا :" الأسئلة كانت في متناول الجميع وفيها خير قناة النهار 12 جوان "إنطباعات المترشحين للباك شعبة لغات أجنبية .."موضوع الألمانية كان ساهل قناة النهار 16 جوان "مترشحو الباك يتنفسون الصعداء في مادة الفيزياء.. "الحمد الله واش راجعنا طاح قناة النهار 16 جوان