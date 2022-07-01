قناة النهار رفع الأثقال : نادية كاتبي في وزن 49 كلغ تستهدف الذهب بقلم قناة النهار نشر في 01 جويلية 2022 - 12:12 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 9 0 رفع الأثقال : نادية كاتبي في وزن 49 كلغ تستهدف الذهب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KYhx6 اقرأ أيضا فاسألوا / تعلق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 11 جوان الحصول على معدل أعلى.. أهم أسباب إعادة إجتياز المترشحين الأحرار للبكالوريا قناة النهار 13 جوان باك2022 :المترشحون يجمعون على سهولة موضوع اللغة العربية في كل الشعب قناة النهار 12 جوان وزيرالشباب والرياضة المصري: الحفل كان رائعا جدا وبإمكان الجزائر إحتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم قناة النهار 26 جوان "وزير النقل :"المواطنون مستاؤون في بعض الأحيان من بعض الخدمات في المطار قناة النهار 18 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا يوجه رسالة لزملائه .." ماتتقلقوش هذا إمتحان عادي قناة النهار 14 جوان إمحتان الرياضيات يصدم تلاميذ الشعب العلمية قناة النهار 13 جوان رسيم بن غانم: لدينا مساحات كبيرة في الجزائر تسمح بالإستثمار في شتى المجالات قناة النهار 20 جوان إنتحال الصفة لتحقيق الربح السريع .. السجن نهاية الطريق قناة النهار 16 جوان الوزراء يتمنون المزيد من النجاح والميداليات للرياضيين الجزائريين قناة النهار 28 جوان