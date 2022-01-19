رفع الأجور وعقود دائمة لعمال الشبكة الإجتماعية .. قريبا

نشر السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عبر حسابه على الفيسبوك خبرا مفرحا لعمال الشبكة الإجتماعية حول مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بإنشغالاتهم سيتم الفصل فيه من الحكومة قريبا.

وكشف عضو مجلس الأمة ان ملف العقود دائمة ورفع أجور الشبكة الإجتماعية على طاولة الحومة. كما اكد ان هناك تقبل جد إيجلبي من قبل الحكومة.

تابع السيناتور في منشوره ان عمال ذات الشبكة سيستفيدون من رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية كما تتكفل الدولة بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي. واشار بن زعيم ان ملف الادماج والعقود الدائمة والمفتوحة هناك كذلك تقبل جد إيجابي من الحكومة.

وجاء منشور بن زعيم كمايلي: “كما وعدناكم عمال الشبكة الاجتماعية: مشروع مرسوم تنفيذي لدى الحكومة : عمال الشبكة الاجتماعية عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم ) مع رفع الأجر إلى 15 الف دينار صافية ،،الدولة تتكفل بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي..هناك تقبل جد إيجابي من الحكومة ..وقرارات إيجابية في الموضوع في قادم الأيام.”