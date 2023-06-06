رفع التجميد على ملعب سعة 30 ألف مقعد بولاية باتنة

رفع والي ولاية باتنة محمد بن مالك التجميد عن ملعب 30 ألف مقعد بالولاية بعدما كان مجمّدا منذ سنة 2013.

وقال الدكتور محمد بن مالك في تصريحه، اليوم الثلاثاء، الذي نقلته ولاية باتنة عبر الصفحة الرسمية لها “في اطار رفع التجميد عن المشاريع الهامة، لا سيما الترامواي والمستشفى والملعب، اليوم نعلن رسميا عن رفع التجميد لمشروع خاص بملعب 30 ألف مقعد بعد موافقة الوزير الأول”.

كما أضاف والي باتنة ” الملعب مكسب وأهنئ سكان باتنة على هذا المرفق العمومي الذي سيعود بالايجاب على السكان وشبابها”.

يذكر، ان مدينة باتنة تملك فرق رياضية كبيرة في الساحة الكروية أكبرها مولودية باتنة وشباب باتنة الذي سبق لهما اللعب على المستوى العالي.

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