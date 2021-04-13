رفع التجميد عن الأنشطة التجارة بالجملة للمواد الغذائية عبر الولايات الحدودية بالجنوب

قررت وزارة التجارة رفع التجميد عن الأنشطة التجارة بالجملة للمواد الغذائية عبر الولايات الحدودية بجنوب البلاد.

وأوضح كمال رزيق من بشار قائلا: “قمنا مؤخرا برفع التجمید عن الأنشطة التجارية بالجملة للمواد الغذائیة عبر الولايات الحدودية لجنوب الوطن”.

وأضاف رزيق ان هذا القرار” هدفه الوحيد يتمثل في تدعیم التموين بھذا الجزء من الوطن بمختلف المنتجات والبضائع من ذات الصنف”.

وكما اكد الوزير ” هذا من أجل تعزيز الشبكة الوطنیة لتوزيع ھذه المواد عبر الأنشطة التجارية بالجملة بتلك الولايات يضيف الوزير “.

وأشار الوزير ان هذا القرار”سیسمح بتحقیق أھدافنا في تطوير وترقیة شعبة التجارة بالجملة بتلك الولايات“.

وأشرف اليوم وزير التجارة خلال إشرافه على تدشين سوق جھوي بالجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائیة والموجه لتموين ولايات الغرب.