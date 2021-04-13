رفع التجميد عن الأنشطة التجارة بالجملة للمواد الغذائية عبر الولايات الحدودية بالجنوب

الوطني
  • -
  • 0
رفع التجميد عن الأنشطة التجارة بالجملة للمواد الغذائية عبر الولايات الحدودية بالجنوب
بقلم م . فيصل

قررت وزارة التجارة رفع التجميد عن الأنشطة التجارة بالجملة للمواد الغذائية عبر الولايات الحدودية بجنوب البلاد.

وأوضح كمال رزيق من بشار قائلا: “قمنا مؤخرا برفع التجمید عن الأنشطة التجارية بالجملة للمواد الغذائیة عبر الولايات الحدودية لجنوب الوطن”.

وأضاف رزيق ان هذا القرار” هدفه الوحيد يتمثل في تدعیم التموين بھذا الجزء من الوطن بمختلف المنتجات والبضائع من ذات الصنف”.

وكما اكد الوزير ” هذا من أجل تعزيز الشبكة الوطنیة لتوزيع ھذه المواد عبر الأنشطة التجارية بالجملة بتلك الولايات يضيف الوزير “.

وأشار الوزير ان هذا القرار”سیسمح بتحقیق أھدافنا في تطوير وترقیة شعبة التجارة بالجملة بتلك الولايات“.

وأشرف اليوم وزير التجارة خلال إشرافه على تدشين سوق جھوي بالجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائیة والموجه لتموين ولايات الغرب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=984632

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com