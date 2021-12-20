رفع التجميد عن الرخص الصحية لاستيراد “بودرة” الحليب

رفعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التجميد عن عن الرخص الصحية لاستيراد “بودرة” الحليب وذلك ابتداء من الأربعاء المقبل.نقلا عن وأج. وقال وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني “وزارة الفلاحة ستمنح الرخص الصحية لاستيراد غبرة الحليب لفائدة جميع المتعالمين في هذه الشعبة، ابتداء من 22 ديسمبر”.

وفي كلمة القاها خلال ندوة حول مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ان قرار رفع التجميد يمس جميع المتعالمين قي هذه الشعبة.

وفي السياق ذاته دعا الوزير الملبنات إلى الإدماج التدريجي لحليب الابقار الطازج المنتج محليا في صناعة منتجات الحليب قصد خفض فاتورة واردات غبرة الحليب.

وكان في وقت سابق المتعاملون في هذه الشعبة اشتكوا توقف الامدادات من غبرة الحليب المستوردة بسبب تجميد التراخيص الصحية منذ سبتمبر.

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للإشارة كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أنه سيتم تقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية. لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات. حيث تم مناقشة السبل والإجراءات العملية لدعم الشباب الراغبين في الإستثمار في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية.

وأكد البيان، أن اللقاء جاء ضمن الجهود المبذولة من طرف القطاعين من أجل دعم ومرافقة الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. في الإنتاج الزراعي وتثمين المنتجات الزراعية. وذلك تطبيقا لإتفاقية إطار المبرمة بينهما في مارس الماضي.

آليات وفرص للشباب لإطلاق مشاريع إستثمارية مباشرة

كما تم مناقشة الآليات والفرص التي يوفرها القطاعين لتمكين الشباب في الشروع قريبا في إطلاق مشاريع استثمارية مباشرة. بعد تحديد مواقع المحيطات العقارية المتوفرة حسب التوجيهات التقنية والاقتصادية التي يقدمها قطاع الفلاحة. لاسيما تلك المتعلقة بالخصائص التقنية التي تميز كل منطقة. وكذا احتياجات السوق و الاقتصاد الوطني.

من جهتهم أعرب الوزيران عن إستعداد القطاعين لتقديم كل التسهيلات المالية والإدارية الضرورية لدعم الشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة. للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل. كما تم إعطاء تعليمات لتفعيل اللجنة المشتركة بين القطاعين للتنسيق ومتابعة تطبيق التوصيات المتفق عليها في هذا المجال.

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