رفع التجميد عن رخص النقل لفائدة شباب «أونساج» و«كناك»

الخطوط يتم منحها بناءً على طلبات للسلطات المحلية المعنية

الخطوط الجديدة ستمر على الأحياء السكنية الجديدة والمناطق المعزولة

مشاريع المخابز معنية بقرار رفع التجميد في كل الولايات

قررت الحكومة إعادة بعث المشاريع التي كانت مجمدة على مدار عدة سنوات خلت، الموجهة للشباب في أطار أجهزة الدعم عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

سيكون بإمكان الشباب الجزائري، الاستفادة من المشاريع التي جمدتها الحكومة في وقت سابق بسبب حالة التشبع التي عرفتها.

وتشمل خطوط النقل البري وغيرها من المشاريع الأخرى، بتمويل ودعم من أجهزة الدعم ممثلة في كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»

و«الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وذلك في المناطق التي تعرف حالة عجز عبر مختلف ولايات الوطن، وخاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة والمناطق المعزولة.

وقالت مصادر رسمية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن المشاريع التي سيعاد بعثها بما فيها خطوط النقل الجديدة يجب أن تكون محل طلب من طرف السلطات المحلية للمنطقة .

التي يمكن للشاب الاستثمار فيها، حتى يتمكن من تجسيد مشروع ذي مردودية ومن ثمة تسديد الدين المترتب عليه.

وأكدت مراجع «النهار»، على أن خطوط النقل ليست المشاريع الوحيدة المجمدة التي أعيد بعثها من جديد، وإنما هناك مشاريع أخرى رفع عنها التجميد.

مستدلا بالذكر المخابز في المناطق التي تعرف نقصا حادا في هذا النوع من النشاط، وحتى تربية الأبقار، كونها مشاريع كفيلة بخلق مناصب شغل.

إضافة إلى مشاريع أخرى، وأشارت إلى أن التمويل يستحيل أن يكون من أجهزة الدعم في حالة عدم إبداء السلطات المحلية رغبتها في فتح استثمارات لمشاريع مصغرة بمقدور فئة الشباب.

وأوضحت بأن إعادة بعث النشاطات المجمد كانت بأمر من الحكومة من خلال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أسدى تعليمات لمسؤولي «كناك» و«أونساج» من أجل تطبيق قرارات السلطة.

هذا، وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، قد أعلن في وقت سابق عن إقرار الحكومة تخصيص أزيد من مئة ألف محل تجاري تابع لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» لفائدة الشباب مع تقديم امتيازات في الاستغلال.