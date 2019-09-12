رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في اطار أجهزة الدعم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ان الوزير الأول قرر رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة الدعم.

وقال تيجاني حسان هدام، أن اقرار يخص بصفة استثنائية الولايات الجنوبية، وتشمل نشاط النقل بكافة أنواعه، وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأشرف وزير العمل تيجاني هدام، اليوم على أشغال اللقاء الوطني حول تسيير ملف التشغيل في الجنوب: “القدرات، الرهانات والآفاق”.

وحسب بيان للوزارة فإن اللقاء يهدف إلى متابعة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب.

وسيتم عرض ومناقشة حصائل النشاط وتقييم ما تم تحقيقه، والوقوف عند العراقيل التي تم تسجيلها وكذا السبل الكفيلة بمعالجتها.