رفع التجميد عن مشاريع توسعة النشاط في مجال المؤسسات المصغرة

كشف وزير العمل والتشغيل، تيجاني حسان هدام، عن رفع التجميد عن كافة مشاريع توسعة النشاط في مجال المؤسسات المصغرة.

هذه المشاريع المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ولدى إشراف اليوم الأحد، رفقة وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية على أشغال اليوم الدراسي بعنوان “المقاولاتية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

أضاف الوزير أن القطاع يعمل بشكل حثيث على إعداد وتنفيذ برامج لفائدة المؤسسات المصغرة وخاصة المؤسسات الناشئة ومرافقتها وفقا لمعايير علمية.

كما أشار أن التحديات التي تواجهها بلادنا تحتم على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية المنوطة بهم وأن نكون في صف واحد.