رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة.. وزيادات في منحة الخدمة المدنية للأطباء 

أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء عن حزمة من الإجراءات في قطاع الصحة، ممتهني القطاع، إلى جانب سكان ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وحسب بيان نشرته الحكومة في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة، فقد تقرر رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا.

ويشمل قرار الحكومة أيضا عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة.

إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي في ورقلة

كما قررت الحكومة إنجاز مؤسسات صحية جوارية وأخرى متخصصة ذات سعة 60 سرير للتكفل بالتخصصات القاعدية، خصوصا أمراض التوليد والنساء.

وكان من بين ما انتهى به اجتماع مجلس الحكومة اليوم، هو قرار إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تدعيمه بالكادر البشري، خصوصا بإطارات ومختصين في علم الأوبئة.

وتقرر أيضا إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي وفروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب، إلى جانب التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة في الجنوب الكبير، وإقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الاستوائية.

رفع قيمة منحة الخدمة المدنية للأطباء المقيمين

وبالنسبة للأطباء والمنتسبين لقطاع الصحة، فقد تقرر وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء العاملين بالجنوب ورفع قيمة منحة الخدمة المدنية.

وفي هذا الإطار، نصت قرارات الحكومة على رفع قيمة النظام التعويضي الحالي، وتقديم امتيازات تضمن للأطباء ظروف عمل مناسبة.

كما تقرر رفع قيمة منحة الخدمة المدنية للأطباء المقيمين العاملين بالجنوب والهضاب العليا.

“الكناس” يعوّض تكاليف العمليات الجراحية والفحوصات والتحاليل

وفي قرار آخر، أُعلن عن تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية والفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة بالجنوب.