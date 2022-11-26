رفع  التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني للأمير عبد القادر

رفعت وزارة الثقافة والفنون التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني للأمير عبد القادر بولاية معسكر. وهذا حسب ما اعلنته وزير الثقافة صورية مولوجي خلال زيارتها للولاية.

وفي لقاء صحفي على هامش زيارتها لمعلم شجرة الدردارة في إطار مراسم إحياء الذكرى الـ190 للمبايعة الأولى للأمير عبد القادر. قالت مولوجي انه بتعليمات رئيس الجمهورية تم الاتفاق مع مصالح المالية على رفع التجميد عن مشروع إنجاز المتحف الوطني لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وكشفت الوزير ة انه تم الانتهاء من دراسة هذا المشروع على أن ينطلق في إنجازه خلال السنة المقبلة. مشيرة إلى أن عملية اختيار الأرضية المناسبة لهذا المرفق ستتم بالتنسيق مع والي معسكر.

كما اعلنت مولوجي بداية السنة المقبلة سيتم الإنطلاق في تجسيد عملية لإعادة الاعتبار .وتهيئة وترميم لمسجد المبايعة لمدينة معسكر وهذا في إطار البرنامج القطاعي.