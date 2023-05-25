رفع التجميد عن مشروع انجاز ملعب بجاية الجديد
بقلم كريم تيغرمت
أعلن والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الخميس، عن رفع التجميد عن مشروع انجاز الملعب الجديد لكرة القدم بالولاية.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال الوالي كربوش: “بعد مراسلتنا للشلطات المعنية بخصوص عدة مشاريغ تابعة للولاية تلقينا عدة ردود ايجابية”.
كما أاضف والي ولاية بجاية: “تسلمنا قرار رفع التجميد عن مشروع انجاز ملعب بجاية الجديد، والذي يتسع لحوالي 30 ألف متفرج”.
وتابع الوالي كمال الدين كربوش: “طالبت مدير الشباب والرياضة، اعلامي بالقطعة الأرضية المختارة لهذا المشروع، للتأكد من صلاحيتها، والتي ستكون على مستوى دائرة بجاية”.
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