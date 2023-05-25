أعلن والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الخميس، عن رفع التجميد عن مشروع انجاز الملعب الجديد لكرة القدم بالولاية.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال الوالي كربوش: “بعد مراسلتنا للشلطات المعنية بخصوص عدة مشاريغ تابعة للولاية تلقينا عدة ردود ايجابية”.

كما أاضف والي ولاية بجاية: “تسلمنا قرار رفع التجميد عن مشروع انجاز ملعب بجاية الجديد، والذي يتسع لحوالي 30 ألف متفرج”.

وتابع الوالي كمال الدين كربوش: “طالبت مدير الشباب والرياضة، اعلامي بالقطعة الأرضية المختارة لهذا المشروع، للتأكد من صلاحيتها، والتي ستكون على مستوى دائرة بجاية”.