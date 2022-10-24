رفع التجميد عن مشروع خط ترامواي الرابط بين “رويسو” و “بئر مراد رايس” في العاصمة

كشف وزير النقل كمال بلجود اليوم عن رفع التجميد مشروع خط ترامواي الرابط بين محطة المعدومين بـ “رويسو” و “بئر مراد رايس” في العاصمة.

وأوضح بلجود خلال جلسة إستماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة مونسي أن أن المشروع رُفع عنه التجميد هذه السنة. وهو حاليا في مرحلة إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بالتصريح بالمنفعة العامة.

وأضاف االوزير خلال إجتماعه مع لجنة النقل أن خط الترامواي لشرق العاصمة “هراوة ـ عين طاية ـ برج البحري” موجود قيد الدراسة ومُسجل لدى ولاية الجزائر.

اما بخصوص أشغال خط متيرو الحراش – مطار هواري بومدين كشف الوزير ان نسبة تقدم الأشغال بلغت 74 بالمائة. في حين تقدر نسبة الأشغال عبر خط “عين النعجة – براقي” بـ72 بالمائة.

كما اعلن الوزير عن وجود 58 عملية في مجال النقل الموجه الذي يشمل الميترو والترامواي والتريفريك.

كما أشار الوزير إلى مطار الجزائر والذي يضمن وحده 50 بالمئة من النشاط الجوي، و في هذا السياق نوه كمال بلجود بتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة ضرورة استغلال و تشغيل كل المطارات استجابة لرغبة المواطنين في التنقل .