رفع التجميد عن 22 مشروع بقطاع التضامن

تم رفع التجميد على 22 مشروع بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وفق ما كشفت عنه غنية الدالية وزيرة القطاع اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزيرة لدى تواجدها بالتلفزيون الجزائري، أن من بين هذه المشاريع هناك 7 سترى النور خلال الدخول المدرسي الحالي.

في حين ستكون بقية المشاريع والمقدرة بـ15 مشروع، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ذات الوزيرة .

واشارت ذات المتحدثة، ان هذه المشاريع وغيرها يتكفل بها الصندوق الخاص بالتضامن الوطني

كما انه يوفر كل مستلزمات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، من البسة وحقائب مدرسية، وكتب وبرامج تعليمية خاصة بهذه الفئة .

وكشفت الدالية، أن هناك 104 مؤسسة تستقبل الطفولة المسعفة من اجل التعليم والدراسة تحت إشراف 500 متمدرس.