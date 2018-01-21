رفع التجميد عن 92 مشروعا يخص قطاع التربية بتيسمسيلت

كشفت إيمان ستوتي مديرة التربية بولاية تيسمسيلت، أنه تم في الآونة الأخيرة رفع التجميد عن 92 مشروعا يخص هذا القطاع.

جاء هذا خلال لقاء صحفي على هامش وضع الخدمة لمجمع مدرسي بحي المرجة بعاصمة الولاية.

وأفادت ستوتي أن هذه المشاريع تتعلق بانجاز مجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومطاعم مدرسية.

فضلا عن أشغال التهيئة والترميم لعديد الهياكل التربوية.

وأكدت ذات المسؤولة، أن رفع التجميد عن هذه المشاريع من شأنه إمتصاص الضغط عن القطاع في مجال التكفل الجيد للتلاميذ.

من الجانبين البيداغوجي والإجتماعي.

و يتسع المجمع المدرسي الجديد الذي أشرفت السلطات المحلية لدائرة تيسمسيلت على وضعه حيز الخدمة لـ 109 تلميذ يتوزعون على 6 أقسام.

وسيسمح هذا المرفق التربوي بفك الضغط الذي كان مسجلا على المدارس الإبتدائية المتواجدة بحي المرجة ومدرسة حسيبة بن بوعلي