رفع التعليق عن صلاتي الجمعة والفجر بداية من 6 نوفمبر

أعلنت الحكومة عن قرارها برفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة، بداية من يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل.

وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، في تصريح لـ”النهار”، أمس، إن الحكومة قررت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع المَنع عن تأدية صلاة الجمعة بداية من السادس من شهر نوفمبر الداخل.

وحسب الوزير بلحيمر، فإن القرار أعلنته الحكومة، أمس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد تحت رئاسة الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد.

وأوضح نفس المتحدث، بأن قرار رئيس الجمهورية، جاء بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي “فيروس كورونا”.

وشدد الوزير بلحيمر على أن القرار يشمل في المرحلة الأولى المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلي.

كما أعلن بلحيمر عن قرار آخر يتعلق بصلاة الفجر، حيث قررت الحكومة بتوجيهات من الرئيس تبون، الترخيص لتأديتها في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصلي، ابتداء من تاريخ 6 نوفمبر المقبل، في كافة ولايات القطر الوطني، بما في ذلك الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي المنزلي.

وحسب وزير الاتصال، فإنه سيجري في وقت لاحق، تعديل مواقيت نهاية الحجر المنزلي الجزئي، ليصبح على الساعة الخامسة صباحا، بدلا من الساعة السادسة صباحا، لتمكين المصلين من تأدية أولى الصلوات في المساجد.

وشدّد الوزير بلحيمر في حديثه لـ”النهار”، على ضرورة احترام وتوخي توصيات التباعد الاجتماعي، والإجراءات الخاصة بالوقاية من تفشي “فيروس كورونا”، مذكرا ببيان الحكومة الصادر، أمس، الذي أكّد على وجوب الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي والارتداء الإجباري للقناع واستخدام المحلول المطهّر وتجنّب التجمّعات.