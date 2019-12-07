رفع الجلسة إلى غاية استقدام سعيد بوتفليقة

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم السبت، باستقدام سعيد بوتفليقة.

وسيمثل سعيد بوتفليقة، اليوم، أمام محكمة سيدي امحمد، كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وتم رفع جلسة محاكمة،رؤوس الفساد في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، إلى غاية قدوم سعيد.

وجاء طلب وكيل الجمهورية، بالاستماع إلى سعيد بوتفليقة بناء على ما تم ذكره في جلسة المحاكمة.

للإشارة، ذكر “علي حداد” اسم سعيد بوتفليقة في رده على أسئلة القاضي، حيث قال إن الأخير كان يتصل به من أجل جمع أموال الحملة.