رفع الحجر الجزئي الـمنزلي لـ 19 ولاية وتمديده لـمدة 30 يوماً بـ 10 ولايات

قررت الوزارة الاولى اليوم الإثنين رفع إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي لـ 19 ولاية، التي تحسن وضعها الصحي بشكل واضح.

ووفق بيان الوزارة الاولى فإن يتعلق الأمر بكل من ولاية سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، برج بوعريريج، ورقلة، بشار، قسنطينة، سطيف، أدرار، الأغواط والوادي.

واضاف البيان أنه تم تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة 30 يوماً ابتداء من الفاتح سبتمبر 2020 .

وذلك من الساعة 23:00 إلى غاية الساعة السادسة صباحًا 06:00 من اليوم الـموالي، على مستوى 10 ولايات.

ويتعلق الامر بكل من ولاية بومرداس، البويرة، غليزان، الـمدية، البليدة، تيبازة، الجزائر، وهران، عنابة، بجاية.

كما امر الوزير الاول بالإبقاء على إجراء حظر حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع في الولايات 18 الـمعنية بتدابير الحجز الجزئي الـمنزلي.

فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال، مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيّف، يجب أن يتضمن على وجه الخصوص:

فتح الـمكتبات وقاعات الـمطالعة والـمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية الـمتضمنة التدابير الآتية، حسب الحالة:

تكليف وزير الشباب والرياضة بالقيام، بالتشاور مع مختلف الاتحادات الرياضية، بدراسة إمكانية الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور.

رفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الـممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة 14سنة .