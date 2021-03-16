رفع الحجر الجزئي على 8 ولايات وإعادة العمل به في 5 ولايات

قرررت مصالح الوزارة الأولى اليوم الثلاثاء رفع الحجر الجزئي على عدد من ولايات الوطن وإعادة العمل به في ولايات أخرى.

وحسب بيان ذات المصالح تم تمديد إجراءات الحجر الصحي 15 يوما عبر 16 ولاية بداية من يوم الغد الأربعاء.

وأضاف البيان ان تدابير هذا الحجر ستطبق ابتداء من يوم الأربعاء 17 مارس 2021.

كما سيتم تطبيق القرار من الساعة 22:00 مساءً إلى غاية الساعة 05:00 من صباح اليوم الـموالي.

في حين تم رفع الحجر الصحي على 8 ولايات وهي: تيسمسيلت، بومرداس، عين تيموشنت، غليزان، مستغانم، المسيلة، الطارف، البويرة.

فيما تم إعادة العمل بتدابير الحجر الصحي على 5 ولايات التالية: ورقلة، الوادي، أدرار، تڨرت، ومعسكر.

هذا وتم تمديد الحجر على 16 ولاية أدرار، باتنة، بسكرة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، معسكر.

وإستثنى القرار42 ولاية وهي: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.

بالإضافة إلى مستغانم، الـمسيلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى.

وأيضا ولاية النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام، جانت، الـمغير والمنيعة.

ويتعين على الولاة السهرعلى فرض التقيد بهذا الـمنع وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا على أصحاب الأماكن الـمستقبلة لهذه التجمعات.

كما ينبغي على المواطنين مواصلة الإمتثال بدقة لتدابير الوقاية الـمتخذة والمتمثلة في:

التباعد الجسدي.

إرتداء القناع إجباريا.

الغسل الـمتكرر لليدين.