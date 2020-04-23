رفع الحجر الشامل عن البليدة وجعله من الثانية مساء الى السابعة صباحا

أمر الوزير الأوّل عبد العزيز جراد مساء اليوم الخميس برفع الشامل عن البليدة وجعله من الثانيةمساء الى السابعة صباحا.

وحسبب بيان الوزارة الاولى فقد تم تعديل مواقيت الحجر الصحي الجزئي في 9 ولايات منها العاصمة

أوضح البيان أن بداية الحجر يكون على الخامسة مساء إلى 7 صباحا في الولايات التسع المعنية بالحجر الجزئي.

وذكر البيان الولايات المعنية هي: العاصمة، الـمدية، سطيف، هران، تلمسان، عين الدفلى، تيبازة، بجاية، وتيزي وزو.

في حين تم الإبقاء على مواقيت الحجر الـمطبقة على باقي ولايات البلاد من الساعة 19:00 مساء إلى الساعة 07:00 صباحا.

وجاء هذا القرار بالتشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد 19، الذي أبرز استقرار الوضع الصحي.

وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية، على مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني ابتداء من أول يوم في شهر رمضان.

والجدير بالإشارة أن تعديل نظام الحجر أو الإبقاء عليه، يتوقفان على مدى تطور الوضعية الوبائية.