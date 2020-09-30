رفع الحجر الصحي بـ 10 ولايات وتمديده بـ8 أخرى

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الاجراءات المتعلقة بالحجر الصحي ضد فيروس كورونا بالوطن.

وحسب الوزارة الأولى، فقد تم رفع الحجر الصحي كليا عن 10 ولايات.

ويتعلق الأمر بكل من البويرة، تبسة، المدية، إيليزي، بومرداس، الطارف تندوف، تيبازة، عين الدفلى، وغليزان.

كما أعلنت الوزارة الأولى عن تمديد إجراءات الحجر الجزئي على 8 ولايات، لمدة 30 يوما ابتداء من الفاتح أكتوبر، من الساعة 11 مساءً إلى 6 صباحًا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، عنابة، وهران.

وأعلنت الوزارة الأولى عن فرض حجر صحي جزئي على كل من باتنة، وسطيف وقسنطينة، بعد ارتفاع حالات العدوى.