رفع الحجر الصحي عبر كامل التراب الوطني

أعلنت الوزارة الأولى عن رفع الحجر الصحي عن كامل التراب الوطني .

وجاء هذا القرار بعد التراجع الكبير المسجل في حالات العدوى بفيروس كورونا.

وأشار بيان الوزارة الأولى إلى ان هذا القرار يخص القرار يخص 23 ولاية كانت ما تزال معنية بالحجر.

وأضاف البيان أنه سيتم الإبقاء على التدابير الوقائية الأخرى لمدة 21 يوما بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري مع الإبقاء على الإجراءات المطبقة في الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية.

كما يمدد قرار منع الاجتماعات العائلية خاصة حفلات الزواج والختان لمدة 21 يوما.