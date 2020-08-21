رفع الحجر الصحي على 306 شخص بمستغانم

تم رفع الحجر الصحي على 306 شخص خضعوا لهذا التدبير الاحترازي من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) بمنطقة التوسع السياحي “صابلات” بولاية مستغانم.

وقالت أمس مديرة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، أن المعنييون بهذا الإجراء، والذين قدموا إلى الجزائر من إسطنبول تركيا عبر مطار وهران الدولي أحمد بن بلة في 13 أوت الماضي، بمغادرة مركز الحجر الصحي بعد 7 أيام قضوها داخل فندقي “الزفير” و”قصر المنصور”.

وأضافت ذات المتحدثة، أن السلطات المحلية قامت بتسخير عشر حافلات وعدة مركبات لنقل هؤلاء الأشخاص، الذين خضعوا للمراقبة الطبية والمتابعة النفسية من طرف فريق طبي وشبه طبي ونفسي والمسخر لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا، إلى ولايات إقامتهم في مختلف أنحاء الوطن.