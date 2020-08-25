رفع الحجر الصحي عن 305 جزائري قادم من تركيا من معهد “IAP” ببومرداس

غادر صبيحة اليوم الثلاثاء، 305 جزائري القادمين من تركيا، المعهد الجزائري للبترول في بومرداس بعدما أنهوا فترة الحجر الصحي المقدرة بـ 7 أيام.

ووفق الصفحة الرسمية للولاية في “الفايسبوك”، فقد أشرف على مغادرة الجزائريين رئيس دائرة بومرداس برفقة مدير الصحة ومدير النقل ورئيس بلدية بومرداس وبحضور السلطات الأمنية ومدير المعهد.

وقد خضع الجزائريون الذين تمّ إجلاؤهم من تركيا لفترة الحجر الصحي الاحترازي لمدة 7 أيام في إقامة المعهد الجزائري للبترول ببومرداس.

وبعد تأكد الطاقم الطبي من سلامتهم وخلوهم من فيروس “كورونا”، سخّرت الولاية حافلات لنقل المواطنين الجزائريين البالغ عددهم بـ 305 شخص، إلى مقرّات إقاماتهم عبر مختلف ولايات الوطن.