رفع الحجر الصحي كليا عن هذه الولايات

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي عبر 14 ولاية لمدة 21 يوما. من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، وذلك ابتداء من 21 جوان الجاري.

وجددت الحكومة، دعوتها المواطنين إلى مضاعفة اليقظة والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار وباء كورونا. من خلال مواصلة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية الموصى بها. وتتعلق الولايات المعنية بكل من الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة. سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، الـمسيلة، ورقلة، وهران، وبومرداس.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات 44 الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة. جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة. ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، عين قزام. تقرت، جانت، المغير والمنيعة.

وتطبق تدابير هذا الحجر ابتداء من اليوم الاثنين، ويمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة. اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي. يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجدّدت الحكومة نداءاتها للـمواطنين لمضاعفة اليقظة ومواصلة التعبئة في هذه الـمعركة ضد انتشار وباء كورونا في بلادنا. من خلال مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الـموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للكمامة، وغسل اليدين باستمرار.