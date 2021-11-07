أفاد بيان وزارة النقل اليوم الأحد، أنه تم رفع الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية متوسط. كما ينتظر أيضا أن يرفع الحجز على سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال خلال هذا الأسبوع.

وقد عقد إجتماع موسع لخلية الأزمة القطاعية المنشأة على مستوى مقر وزارة النقل، اليوم لأجل متابعة وضعية السفن التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية شمال والشركة الوطنية للملاحة البحرية متوسط التي تعرف مشاكل تجارية على مستوى بعض الموانئ في الخارج.

وحسب بيان الوزارة، فقد حضر اللقاء إطارات من الوزارة والرؤساء المدراء العامون والمدراء العامون لمختلف المؤسسات الناشطة في مجال النقل البحري، حيث تم مايلي :

– تحليل ومعالجة جميع المعلومات المتعلقة بوضعية السفن المحجوزة على مستوى الموانئ في الخارج.

– تقديم مقترحات عملياتية لإيجاد حلول للإشكالات التقنية والمالية المطروحة.

– تحديد جدول زمني لرفع الحجز عن هذه السفن.

– إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلا.