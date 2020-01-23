رفع الحجز عن شاحنة “أمين حجام” الذي فقد عائلته كاملة في حادث مأساوي

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، جباري عبد المجيد، رئيس مصلحة المحجوزات برفع اليد على شاحنة لنقل البضائع تعود للشاب “أمين حجام”.

وطلب الشاب بإخلاء سبيل مركبته من نوع ماستر رونو، والمتواجدة بالمحشر البلدي لبلدية بئر العرش، من أجل مساعدة ما تبقى من عائلته التي فقد منها 5 أشخاص بحادث مأساوي.

وتعاطف الجزائريون مع الشاب “أمين”، وهو الذي فقد 5 أفراد من عائلته بحادث سير وقع بالطريق السيار شرق غرب، أثناء قدومهم لزيارته بمؤسسة إعادة التأهيل ببلاير سطيف.

وكان قد تم الإفراج على الشاب المدعو أمين حجام، من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببلير ببلدية سطيف.

المعني عرضت قضيته في وقت سابق على قناة “النهار” وتعاطف معها الآلاف، حيث توفيت عائلته كلها خلال زيارته في السجن، بعد أنّ تعرضت لحادث مرور مروع بالطريق السيار شرق غرب.

وأفرج عن الشاب، بعد أن صدر قرار من مجلس قضاء سطيف، يقضي بتنزيل من عقوبته السالبة للحرية، الصادرة في وقت سابق، عن القسم الجزائي لمحكمة العلمة، إلى ثمانية أشهر موقوفة النفاذ.